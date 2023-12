Accusations de Me Moussa Diop : La réplique d’Aly Ngouille Ndiaye

Des documents “compromettants” ont été dévoilés par Me Moussa Diop lors d'une conférence de presse en fin de semaine. Ces documents, majoritairement des courriers “confidentiels” échangés entre le 1er décembre 2016 et le 8 février 2018, impliqueraient Aly Ngouille Ndiaye en tant que ministre des Mines et des Énergies, Jean Claude Mimran, homme d’affaires, et le président Macky Sall, selon Me Diop. La première lettre mise en avant par Me Moussa Diop prétend qu'Aly Ngouille Ndiaye aurait assuré à Mimran la “délivrance d'une autorisation d'exploration d'une mine dans le nord du pays”. En réponse, la Coalition Alyngouille2024 a émis un communiqué pour réfuter vigoureusement ces allégations. La note précise : “Il est important de rappeler que je suis devenu Ministre de l'Industrie et des Mines en septembre 2013, quittant ainsi mes fonctions antérieures de Ministre de l'Énergie et des Mines. Par conséquent, je ne peux être l'auteur d'une lettre datée du 1er décembre 2016, car ce poste ministériel n'existait plus depuis 2013”. Le communiqué met également en avant que la terminologie utilisée dans la prétendue lettre, “autorisation d'exploration”, n'est pas conforme au Code minier du Sénégal de 2003 et de 2016. La Coalition Alyngouille2024 insiste sur la distinction entre “Autorisation de prospection” et “permis de recherche”, arguant que ces titres ne confèrent pas le droit d'exploiter des substances minérales. Pour étayer leur position, la cellule de communication se réfère aux rapports de l'ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries Extractives) pour les années 2016, 2017 et 2018. Ce document indique qu'un seul permis de recherche de diamant a été accordé en 2016 à la société 2SH Saly Software et Hardware. Enfin, la Coalition Alyngouille2024 rejette catégoriquement les allégations de correspondances entre Mimran et Aly Nouille Ndiaye, qualifiant ces affirmations de “pure imagination” et dénonçant ces accusations comme des “sorties fallacieuses et maladroites”. La cellule de communication conclut en regrettant ces attaques, “qui reflètent le degré d'ignorance et de légèreté d'un homme qui aspire à diriger un pays”.