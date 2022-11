Accident mortel à Tamba : Un véhicule finit sa course contre un arbre et fait un mort

Un accident d'une rare violence s'est produit mercredi 23 novembre aux environs de 16 heures 40 minutes sur la route nationale numéro 1 à l'entrée de Tamba. En effet, un véhicule particulier de type Mercedes, en provenance de Tamba, a dérapé avant de finir sa course contre un arbre. Le chauffeur du véhicule voulait éviter un chien qui traversait la chaussée et a perdu le contrôle. Les multiples manœuvres du chauffeur pour immobiliser le véhicule "fou" sont restées vaines. Du fait de la violence du choc, le chauffeur est resté coincé des heures durant dans la cabine. Il a fallu une opération de désincarcération pour extraire le corps sans vie du conducteur identifié comme étant Same Sèye, originaire de Touba. Les 2 autres occupants du véhicule blessés, sont dans un état critique, et ont été acheminés à l'hôpital régional de Tamba. La brigade routière qui a procédé aux constatations d'usage, a ouvert une enquête pour déterminer les véritables circonstances de cet accident mortel.