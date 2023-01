Accident de Kaffrine :Thierno Alassane Sall demande l’application des nombreuses mesures qui dorment dans les tiroirs

Suite à l’accident dramatique qui s’est produit dans la nuit du samedi au dimanche, à la sortie de Kaffrine, ayant causé 39 morts, les réactions fusent de partout. Dans un post sur Twitter, le président de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall compatit à la douleur des familles des victimes et prie pour le repos des âmes des disparus. Toutefois pour éviter que ce genre de drame ne se reproduise, Thierno Alassane Sall juge nécessaire de procéder à l’application de certaines mesures draconiennes qui sont rangées dans les tiroirs. « La saison des vœux n’est pas passée que nous renouons avec nos tragiques démons. Et quel affreux bilan ! Paix aux âmes disparues et prompt rétablissement aux blessés.Il urge de mettre en œuvre les nombreux plans qui dorment dans les ministères, faute de courage politique », a-t-il écrit sur Twitter.