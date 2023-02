Absent du débat public : Me Mame Adama Guèye s'explique

Absent de la scène politique depuis quelques années, l’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Mame Adama Guèye, patron du mouvement citoyen Sénégal Bou Bess, est revenu, lors de l’émission "Grand Jury" de ce dimanche 12 février, sur les raisons de son retrait de la vie politique. "J’avais décidé de prendre du recul, parce que j’étais déjà sur le champ public depuis presque 25 ans. Avec une activité constante, quand on est en activité, on n’a pas assez de recul et à un moment donné, je me suis posé des questions. Presque 25 ans d’engagement, de plaidoyers, j’ai constaté que ce plaidoyer, même si beaucoup disaient que c’était pertinent", fait savoir l’ancien bâtonnier qui a constaté une incompréhension des messages qu'il voulait véhiculer. Ainsi, poursuit-il, "je me suis posé des questions : est-ce que c’est moi qui n’informe pas bien ou est-ce que les récepteurs ne sont pas intéressés. Voilà, je me suis dit : il faut juste s’arrêter, car ça ne sert à rien de se répéter tout le temps ; de prendre du recul. Cela m’a fait beaucoup de bien, personnellement, parce que quand on est dans l’action, on n’a pas de recul […] On mesure sa satisfaction à l’aune de la satisfaction des autres. Ce n’est pas très agréable. Ce recul m’a permis d’aller vers plus d’humilité, d’introspection, et c’était un exercice très intéressant", avoue l’ancien candidat déclaré à la Présidentielle de 2019.