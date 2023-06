Abdourahmane Diouf : « Le président Macky Sall va entrer dans l’histoire si…»

Le président de la République, Macky Sall va s’adresser au peuple après la Tabaski pour enfin édifier les sénégalais sur sa volonté ou non de briguer un troisième mandat. Selon la décision qu’il va prendre, le leader de Benno Bokk Yakaar entrera dans l’histoire par la grande ou par la petite porte. C’est la conviction du leader du parti Awalé. « S’il dit qu’il ne sera pas candidat, il (Macky Sall) va entrer dans l’histoire quoiqu’il ait eu un peu de retard », confie Diouf sur le plateau de l’émission Objection, sur Sud Fm. L’ancien Rewmiste qui prie pour que le président ait la lucidité de lire l’histoire et de renoncer à cette troisième candidature, souligne que sera une situation inédite. « On pourra avoir au Sénégal des élections apaisées, inclusives. Et pour la première fois de notre histoire, une présidentielle à laquelle ne participe pas le président sortant. C’est inédit. C’est-à-dire que pour la première fois on ne sera pas dans le dénigrement, dans le ‘tout sauf’. On sera dans la proposition. Le candidat qui aura la plus grande force de proposition gagnera au soir du 25 février 2024 », analyse-t-il. Cependant, poursuit-il, « s’il veut faire le forcing et imposer sa candidature aussi, il entrera dans l’histoire mais par la petite porte ». « Il sera alors très contesté par les partis politiques, par la société civile, par les sénégalais et par la communauté internationale. Il aura réussi à défaire le peu de prestige qu’il aura fait ces dix dernières années. Donc ce 25 juin est une date historique pour le Sénégal. L’histoire peut s’écrire par le sang où par l’encre », affirme Abdourahmane Diouf.