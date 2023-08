Abdoulaye Wilane avertit BBY: « s’il y a division après le choix de Macky, je vais me présenter en 2024 et gagner au 1er tour »

Le porte-parole du Parti socialiste, Abdoulaye Wilane, a réaffirmé ce dimanche son intention de se présenter à l’élection présidentielle de 2024. Mais il a indiqué que sa candidature dépendait du comportement des différents responsables de BBY après le choix tant attendu de Macky Sall du candidat qui va lui succéder à la tête de ladite coalition. « On a donné notre confiance au Président Macky Sall pour choisir le candidat qui sera le mieux pour notre coalition et pour le Sénégal. Maintenant, s’il y a division après ce choix, il faudra que le Parti socialiste prenne ses responsabilités. Et personnellement, je ne vois pas un meilleur profil que moi de par mon expérience et mes compétences. Si je me présente, je vais gagner dès le premier tour. J’ai le nombre de parrainages et tout ce qu’il faut pour aller à l’élection », a affirmé Abdoulaye Wilane sur les ondes de Sud FM. Pour ce qui s’agit du Parti socialiste, Abdoulaye Wilane a pour projet de le renommer en Union Socialiste (US) et appelle à réintégrer tous les frondeurs et démissionnaires.