Abdoulaye Sow : « Ousmane Sonko ambitionne de brûler le pays»

Venus soutenir leur camarade après le renvoi de son procès qui l’oppose à Ousmane Sonko, les membres de l’Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) comptent accompagner Mame Mbaye Niang jusqu’au bout de son combat contre le leader de Pastef. « Nous sommes témoin de l'irresponsabilité politique et de l'immoralité d'Ousmane Sonko. Cet homme a renoué avec ses pratiques. Il excelle que sur une chose : injures, menaces, défiances quotidiennes. Cet homme a fini par insulter les marabouts du pays, il a jeté le discrédit sur la justice et cherche à s'en prendre aux institutions de la République. Il a traité les magistrats de lâches. Les magistrats regroupés au sein de l'Union des magistrats sénégalais doivent sortir et laver leur honneur », a dit Abdoulaye Sow. Selon lui, Ousmane Sonko ambitionne de brûler le pays. « On ne le laissera pas faire. C'est pour cette raison que Mame Mbaye Niang ne va pas reculer. Il ne lâchera pas l'affaire. Il ira jusqu'au bout et nous allons l'accompagner », a soutenu Abdoulaye Sow. Poursuivant, le ministre de l'Urbanisme souligne que Mame Mbaye Niang s'est senti diffamé c’est pourquoi il est allé ester en justice. « Ousmane Sonko a eu le courage de l'accuser, qu'il apporte ses preuves. Sur la voie de l'amateurisme et de l'indiscipline, il transforme ses journées judiciaires en journées politiques. L'État de droit a montré que l'anarchie ne régnera pas dans ce pays », a ajouté le maire de Kaffrine. Abdoulaye Sow persiste : « Il se complait dans les différés et les reports. Cela ne pourrait prospérer. C'est un escroc politique. Jamais un homme aussi versatile n'a marqué l'histoire politique. Mame Mbaye Niang ne lâchera rien. Il ne reculera pas. Il ira jusqu'au bout de son combat ». Pour sa part, Pape Malick Ndour estime que leader de Pastef est dans la politisation. « Sonko parle de complot, dans l'affaire de viol. Il n'a pas d'arguments dans l'affaire Prodac et veut politiser la chose. Désormais, ce sera oeil pour oeil. L'État de droit va triompher », a lancé le ministre de la Jeunesse. « Sonko affirme que les mamans de ceux qui vont mourir vont enfanter à nouveau, mais nous lui disons que s'il meurt, on va hériter de ses femmes », a-t-il ironisé.