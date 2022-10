Abdoulaye Seck : « Je suis très fier d’avoir marqué deux buts au PSG… »

Abdoulaye Seck s’est exprimé sur la chaîne officielles de l’UEFA après la lourde défaite 7-2 face au PSG lors de la 5e journée de la Ligue des champions. Le défenseur sénégalais du Maccabi Haïfa a inscrit les deux buts de son équipe ce mardi soir. « Je suis très fier d’avoir marqué deux buts au PSG et je les dédie à ma femme et à mon fils. On savait que ce serait difficile de défendre face à Neymar, Messi et Mbappé », s’est d’abord réjoui l’international sénégalais. Alors que le club israélien partage le même nombre de points avec la Juventus (3 points), tous les deux clubs éliminés, tenteront de décrocher un billet pour les phases éliminatoires de la Ligue Europa. Et Abdoulaye Seck y croit fort ! « On peut encore finir troisième du groupe et se qualifier pour la Ligue Europa », a-t-il conclu. Le Maccabi Haïfa recevra Benfica lors de la dernière journée de Ligue des champions, tandis que la Juventus accueillera également le leader du groupe, Paris SG.