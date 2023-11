Abdoulaye Diouf Sarr et Abdou Karim Fofana : Les dessous d’une bataille rangée

Amadou Bâ, candidat de la mouvance présidentielle n’a pas pu recevoir, ce vendredi, les milliers de parrains collectés par les responsables du département de Dakar. La cérémonie a été interrompue, avant même l’arrivée des responsables, par une bagarre rangée. Les dessous d’une bataille rangée Rien ne va plus autour du candidat de ‘’Benno Bokk Yakaar’’ à la Présidentielle de 2024. En attestent les échauffourées survenues hier soir lors d’une cérémonie au détour de laquelle Abdou Karim Fofana devait remettre des fiches de parrainage à Amadou Ba. Mais pour comprendre comment on en est arrivé à cette déchirure, ‘’SourceA’’ informe dans sa livraison de ce samedi que tout est parti d’une brouille entre le délégué régional des parrainages à Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr et le ministre porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana. Selon le journal, l’ancien ministre de la Santé et de l’Action sociale en veut ‘’à mort’’ à Abdou Karim Fofana du fait des cérémonies de remise des parrainages qu’il initie depuis quelque temps, alors qu’il n’est pas le délégué régional de Dakar. D’ailleurs, lors d’une réunion de la Coordination des cadres républicains (Ccr), l’ancien maire de Yoff a piqué une grosse colère, non sans menacer de rendre le tablier. «Je n’ai été mêlé ni de près ni de loin à la cérémonie de ce vendredi. Mais je prendrai toutes mes responsabilités et je vais régler ça avec Amadou Ba », lit-on dans les colonnes du journal.