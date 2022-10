Abdoulaye Diouf Sarr : «J’ai été injustement débarqué du ministère de la Santé»

Abdoulaye Diouf Sarr a été démis de ses fonctions de ministre de la Santé à la suite de l’incendie de l’hôpital de Tivaouane qui avait causé la mort de onze bébés. L’ancien maire de Yoff considère que son limogeage est injuste. Même s’il a accepté la sentence présidentielle sans moufter. «Quand j’ai été injustement débarqué de mon poste de ministre, je n’ai rien dit, confie Abdoulaye Diouf Sarr dans des propos repris par Source A et tenus samedi dernier à l’installation d’un mouvement de soutien acquis à sa cause. Je l’ai vécu sereinement en me disant que je ne suis pas né ministre. J’ai considéré que je devais poursuivre le travail parce que je ne m’étais pas engagé en politique pour être ministre.» L’ancien ministre de la Santé suggère que si le Président Macky Sall l’a renvoyé, c’est parce qu’il a été influencé. «Une ambiance globale suffit pour motiver une décision. On peut mettre le décideur dans un écosystème qui conditionne sa compréhension des choses», conjecture celui qui est devenu vice-président à l’Assemblée nationale.