Abdoul Mbaye : Si c’est une « une erreur », Hadjibou Soumaré doit s’excuser publiquement

Le placement en garde à vue de Cheikh Hadjibou Soumaré, ancien Premier ministre du Sénégal, a suscité de nombreuses réactions politiques et citoyennes. Cette affaire intervient dans un contexte de tensions politiques au Sénégal, marqué par des relations houleuses entre le gouvernement et l’opposition. La garde à vue de Cheikh Hadjibou Soumaré a été motivée par la publication d’une contribution dans laquelle il posait plusieurs questions au président de la République, notamment sur la supposée remise de 12 millions d’euros à Marine Le Pen lors de sa visite au Sénégal et sur le report des élections présidentielles prévues en 2024. Pour Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre sous Macky Sall, a exprimé son point de vue en publiant un tweet, il a souligné qu’il peut y avoir une erreur de la part de Cheikh Hadjibou Soumaré, mais que cela ne justifiait pas sa garde à vue. Il a également ajouté que si les questions posées n’étaient pas sérieusement motivées, alors il faudrait que l’ancien Premier ministre s’en excuse publiquement.