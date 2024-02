Abdoul Mbaye: « Les députés qui se sont permis d’agresser Thierno Alassane Sall ont commis une grave erreur »

Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre du Sénégal, a vivement réagi à l’agression subie par son collègue député Thierno Alassane Sall lors d’une récente altercation au sein de l’Assemblée nationale. Dans un post, Abdoul Mbaye dénonce cet acte comme une grave erreur et appelle à une réflexion profonde sur les cibles à mettre en lumière dans cette affaire d’importance. « Les députés qui se sont permis d’agresser leur collègue Thierno Alassane Sall ont commis une grave erreur », dénonce Abdoul Mbaye. Pour le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye, dans une affaire de cette importance il est primordial de faire focus sur les cibles désignées comme responsables des faits reprochés. « L’important n’est pas dans la saisine. L’important est dans la décision et son argumentaire. N’égarons pas le Peuple », ajoute-t-il.