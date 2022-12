Abdoul Mbaye : "Le Sénégal entre en autocratie et en dictature"

Le peuple sénégalais a vécu un recul démocratique et aujourd'hui, l'entrée en autocratie et en dictature est en cours, selon Abdoul Mbaye. Pour le président de l'ACT, les propos sont graves, mais les faits qui les corroborent sont là. Et de citer la non-application des décisions de la CEDEAO concernant le parrainage qui est "un délit de justice. S'y ajoute la non-application des recommandations de l'Union européenne, des auditeurs indépendants qui appellent à une réforme de la loi électorale sur l'automaticité des recommandations de droits civils en cas de condamnation pénale sans perte express de ses droits décidée par le juge". "On manipule la justice pour rendre un opposant inéligible. Nous sommes témoin de nombreux décès, de disparitions inexpliquées. Où en est l'enquête des 14 vies perdues en mars 2021 ? Le combat engagé contre les journalistes, les activistes, les réseaux sociaux, le débat sur le nombre de mandats". Pour Abdoul Mbaye, ce régime est minoritaire, parce que les élections législatives ont fini de le prouver. C'est d'ailleurs pourquoi il veut violer ce caractère intangible d'une partie de notre Constitution en direction de (la Présidentielle de) 2024.