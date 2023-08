Abdoul Mbaye : « L’avocat Juan Branco a plutôt ridiculisé le Sénégal et mis à nu nos failles sécuritaires »

Le leader du parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), Abdoul Mbaye trouve que l’avocat Juan Branco a plutôt ridiculisé le Sénégal et mis à nu nos failles sécuritaires. « Il n’y a pas lâcheté. L’avocat Branco a plutôt ridiculisé le Sénégal et mis à nu nos failles sécuritaires », déclare Abdoul Mbaye. Selon l’ex-Premier ministre, les régimes africains sont excellents pour réprimer les opposants et leurs peuples. Ils sont moins à l’aise quand il faut les défendre contre des incursions aux frontières. L’avocat français Juan Branco est actuellement recherché par la justice sénégalaise. Il fait partie de la défense de l’opposant Ousmane Sonko. Sous le coup d’un mandat d’arrêt international depuis le 14 juillet, il a fait une apparition surprise ce dimanche 30 juillet et demeure depuis introuvable. En mars, Juan Branco avait déjà tenté d’entrer au Sénégal, mais il avait été refoulé dès son arrivée à l’aéroport de Dakar. Cette fois-ci, il aurait atterri à Banjul, en Gambie, avec un vol de la Royal Air Maroc, puis aurait passé la frontière par voie terrestre, selon Lemonde.