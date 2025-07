Abdou Mbow « expose les cafards » de Pastef en France : « En moins de deux ans, cette secte populiste a montré ses llimites…

En somme, c’est un pays qui est en train de vivre « les plus sombres moments de son histoire », que le député Abdou Mbow a décrits devant la diaspora favorable à l’APR. « Nous sommes en face d’une secte populiste qui veut installer une dictature au Sénégal. Le régime veut anéantir les voix contradictoires.

Cette secte populiste qui s’est emparée du pouvoir depuis plus d’un an, a failli en moins de deux ans. Aujourd’hui, « la santé est malade, l’école oubliée et l’économie bloquée… », a déclaré le député Abdou Mbow qui s’exprimait en marge d’une rencontre en France où il a été invité par l'Apr France.



Abdou Mbow n’a pas raté le tandem Diomaye-Sonko qui, selon lui, est dans « un amateurisme profond ». « Ce que notre pays vit actuellement est terrible. Cette équipe qui constitue la troisième alternance n’a pas les solutions pour sortir les Sénégalais de leur malaise. Tous les secteurs sont aujourd’hui à l’arrêt. En un temps record, ils ont emprunté 2.200 milliards…C’est inédit! », regrette le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République devant les militants républicains de la Diaspora.