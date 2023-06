Abdou Mbow : « Des gens d’une entreprise très bien organisée veulent déstabiliser le pays »

Devant le ministre des Affaires étrangères, Mme Aissata Tall Sall, le député Abdou Mbow, après avoir remercié les Sénégalais de l’extérieur pour tout ce qu’ils apportent au Sénégal, a dénoncé certains d’entre eux qui « insultent tous les jours nos chefs religieux, la justice, le pouvoir exécutif et qui travaillent à déstabiliser le pouvoir législatif ». Pour Abdou Mbow, ces gens « ne méritent aucun respect et travaillent tous les jours à faire tomber ce pays en s’en prenant à ses services, à ses institutions par des actes terroristes ». En sus de cette mise en garde, le député Abdou Mbow a tiré à boulets rouges sur ces trois députés de l’opposition française qui avaient dénoncé « des pratiques violentes du Régime du Sénégal lors des manifestations ». En plus de fait de remettre ses homologues français à leur place, Abdou Mbow a fermement rappelé que « l’Afrique et le Sénégal en particulier n’ont que faire de l’indignation sélective de ces députés de la gauche française » regroupés à l’hémicycle français dans le groupe de La France insoumise (LFI) dont le leader est nul autre que Jean-Luc Mélenchon connu pour son opposition au régime de Macky Sall.