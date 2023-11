Abdou Karim Fofana prévient les perturbateurs du 17 novembre

À quelques jours de l'annonce du verdict de la Cour Suprême, le 17 novembre prochain dans l'affaire opposant l'État du Sénégal à l'ex-parti Pastef de Ousmane Sonko rayé des listes électorales, le ministre Porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana, est sorti du silence. « L'État du Sénégal fera face aux fossoyeurs et les Dakarois se dresseront comme un seul homme pour préserver leur quiétude », a déclaré Abdou Karim Fofana, en marge du Rassemblement politique qui s'est tenu ce dimanche 12 novembre à Colobane. En effet, des informations, relayées sur les réseaux sociaux font état de menaces de troubles et saccages à Dakar au cas où le verdict de la haute juridiction serait en défaveur de Sonko. « L'État et particulièrement les Dakarois n'accepteront ni les troubles à l'ordre public, ni la destruction des biens et services par des perturbateurs », a soutenu le ministre.