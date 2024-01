Abdou Karim Fofana : « Nous devons lutter contre l’extrémisme et le populisme »

Le ministre du Commerce n’a pas été du tout tendre avec les chroniqueurs dans les médias. Il affirme que les chroniqueurs donnent des informations fausses avec le but d’attiser la tension. « On voit, dans les réseaux sociaux et même dans les chaînes classiques, le phénomène des chroniqueurs qui sont dans les médias. Ils donnent de fausses informations, attisent le feu et poussent souvent à l’insurrection », a déclaré Abdou Karim Fofana . Selon ce dernier, ces soi-disant chroniqueurs visent toujours l’insurrection pour détruire la cohésion sociale. Le porte-parole du gouvernement estime que ces gens-là qui sont dans les médias doivent éviter de détruire le legs des pères fondateurs du Sénégal. « On a mis plus de 60 ans à bâtir notre cohésion nationale. Donc il ne faudrait pas qu’en une décennie de réseaux sociaux que des personnes malintentionnées, qui n’aiment pas la stabilité nous imposent leur point de vue anarchiste », a plaidé Abdou Karim Fofana. Le ministre du Commerce invite les Sénégalais à préserver la paix et à lutter contre l’extrémisme, le populisme et la manipulation médiatique qui passent par les réseaux sociaux. Il s’exprimait en marge de la cérémonie officielle de la 108 édition du Gamou annuel de Mbeuleukhé, un foyer religieux situé à 45km de Dahra, dans le département de Linguère. A cette occasion, il a demandé au khalife de la cité religieuse Serigne Maboury Dia de prier pour un Sénégal de paix de prospérité et de stabilité lors de l’élection présidentielle prévue dans deux mois.