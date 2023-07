Abass Fall : "Ce parrainage doit disparaitre..."

Le parlementaire Abass Fall compte s'opposer à la modification de l'article 29 de la Constitution. Selon lui, ce mécanisme devrait tout simplement "disparaitre de la Constitution". "Si nous laissons faire, on aura entre cinq et six candidats. J'invite tous les candidats à se battre contre le parrainage", a lâché Abass Fall du haut de l'hémicycle. Le député dit rester dans la même logique que par le passé. "Lorsque nous votions la loi sur le parrainage, je faisais partie de ceux qui manifestaient contre son adoption. Je ne peux revenir aujourd'hui pour dire le contraire. Je suis contre le parrainage. Il est anticonstitutionnelle et viole les libertés des individus à vouloir gérer ce pays", peste-t-il. Pour lui il "existe beaucoup de personnes qui ne sont affiliées ni à des partis politiques ni à des associations ou mouvements et qui ont le droit d'aspirer à diriger ce pays". La modification du parrainage est donc pour Abass Fall un "leurre" et que le problème reste entier. Le membre du Pastef fustige ainsi "la réduction des délais de 180 à 158 jours pour la collecte des parrains", "le tirage au sort" qui, selon lui "ne règle pas le problème des doublons".