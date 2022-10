ASSEMBLÉE : DÉBALLAGE DE GUY M. SAGNA SUR LA SITUATION DES TRAVAILLEURS

Dans un post, mercredi, le député Guy Marius Sagna a dénoncé la souffrance des travailleurs de l’Assemblée nationale. « À l’assemblée nationale du Sénégal où on entend parler de fonds secrets de 500 millions chaque année, de 1000 litres et 500 litres de carburant par député, de surfacturations, de dons de véhicules à des députés sortants…les travailleurs de l’assemblée nationale souffrent. Vous trouvez ces travailleurs à 06h du matin à l’assemblée nationale et ils veulent des augmentations de salaire qui tardent à venir« , a-t-il d’emblée écrit. Selon le parlementaire, les travailleurs de l’assemblée nationale ne bénéficient d’aucun plan de formation et pourtant certains députés se sont formés grâce à l’assemblée nationale. Et de déplorer que le budget de l’hémicycle ne serve qu’aux députés. Embouchant la même trompette, il souligne que les travailleurs de l’assemblée nationale ne bénéficient d’aucune politique de soutien au logement. « Ce n’est pas normal« , a pesté le député. Et d’ajouter qu’à l’assemblée nationale du Sénégal, il y a des travailleurs recrutés pour des fonctions bien particulières et « l’assemblée nationale fait appel à des prestataires sur ces mêmes fonctions. » « Il y a à l’assemblée nationale des travailleurs électriciens, plombiers…et l’assemblée contracte avec des GIE pour faire de la plomberie, de l’électricité…« , a conclu le député.