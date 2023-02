ARTP : Tous les cadres soupçonnés d’être proches de Pastef écartés (Lansana Gagny Sakho)

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes passe au tamisage. D’après Lansana Gagny Sakho, « tous les cadres soupçonnés d’être proches de Pastef sont écartés. La France a connu une purge de la fonction publique française entre 1879 et 1884, aussi connue sous le nom de révolution des emplois, est un ensemble de mesures politiques prises en France par les républicains », rappelle Lansana Gagny Sakho. Selon lui, plus de 100 ans après le Sénégal emboîte le pas à la France, plus de 100 ans à l’ARTP tous les cadres soupçonnés d’être proches de PASTEF sont écartés. « Chaque fois qu’on pense qu’ils ont atteint le fond de la bêtise ils creusent encore plus loin. Qui pouvait imaginer un seul instant que notre pays en arriverait un jour à cette situation. Je pensais qu’ils allaient revenir à la raison après le guet-apens tendu a PROS », dénonce l’ancien directeur de l’Onas. « L’ARTP est juste le kick off, ils peuvent purger toute l’administration parce qu’ils sont vomis partout. En réalité ils sont animés par un sentiment d’affolement généralisé doublé d’un phénomène de trou sans fin… dans la bêtise », ajoute-t-il.