ARRESTATION DE LA GR DE SONKO : SEYDI GASSAMA APPELLE À ÉVITER LA THÉÂTRALISATION

Le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal s’est fendu d’un tweet, jeudi, pour épiloguer sur l’interpellation par des éléments du GIGN de la garde rapprochée de Ousmane Sonko. Seydi Gassama a appelé la justice et les forces de sécurité à faire le travail dans la sérénité et sans théâtralisation. « Le Procureur de Mbour avait-il besoin d’envoyer des éléments du GIGN procéder à l’interpellation des membres de la garde rapprochée du leader de PASTEF Monsieur Ousmane Sonko, présumés impliqués aux incidents de Tchiky, au Tribunal de Dakar ?« , s’emblée interrogé le droit-de-l’hommiste. Seydi Gassama de se demander, encore, si le Procureur n’avait-il pas l’option de les convoquer à Mbour pour les interroger. « Ces arrestations spectaculaires rappellent celle du Président de l’ONG « Horizons Sans Frontières » Monsieur Boubacar Sèye à son retour de voyage en janvier 2021« , a-t-il écrit. Manifestement, poursuit Seydi Gassama, ces arrestations spectaculaires visent à créer la psychose au sein des opposants, des activistes et de tous ceux qui critiquent le régime du PR Macky Sall. « Le travail de la justice et des forces de sécurité doit se faire dans la sérénité, sans théâtralisation« , a-t-il notamment tweeté.