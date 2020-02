APS : Le SYNPICS dénonce avec la plus grande fermeté le comportement violent et indigne du DG Thierno Birahim Fall

Ce dimanche 2 février 2020, le SYNPICS a appris avec surprise la décision prise par la direction générale de l’Agence de Presse Sénégalaise (Aps) de licencier Mesdames Yaye Fatou Mbaye Diagne et Fatou Diop Wade, respectivement chef du service commercial et chef du service administratif et financier. Le Synpics a également pris acte de la mesure de suspension dont fait l’objet notre confrère Ahmadou Bamba Kassé, par ailleurs secrétaire général du SYNPICS. Ces décisions arrivent à la suite de nombreux incidents qui ont opposé ces agents au directeur général de l’APS.







Il faut rappeler que le 24 décembre 2019, par une note de service, Monsieur Thierno Birahim Fall, directeur général de l’APS, avait démis Mesdames Diagne et Wade de leurs fonctions respectives pour nommer des directeurs. L’illégalité de cette décision lui avait été signifiée aussi bien en réunion de Conseil d’administration annuel le 26 décembre, que par la lettre n°002350 du 31 décembre 2019 du Ministre de la Culture et de la Communication. M. Abdoulaye Diop lui donnait ainsi instruction de suspendre «la note de service du 24 décembre 2019 portant nomination aux postes de responsabilités faisant référence à la Société Nationale SN/APS». Une société nationale dont le statut n’a été voté que le 27 décembre 2019 à l’Assemblée nationale. Il n’existe pas, jusqu’à ce jour, de décret de promulgation.







Etant dans leurs droits, Mesdames Diagne et Wade ont refusé d’appliquer la décision jugée illégale par la tutelle et donc de procéder à la passation de service malgré le harcèlement quotidien. Le mercredi 29 janvier 2020, M. Thierno Birahim Fall a décidé de passer outre les instructions du ministre Abdoulaye Diop pour faire appliquer ses décisions illégales. Accompagné d’un menuisier et d’un huissier de justice, M. Fall a expulsé mesdames Diagne et Wade de leurs bureaux en utilisant la manière forte. La vidéo de cette intervention est apparue sur le net où on voit le directeur général faire preuve de menaces à l’encontre des deux agents. Pièces à l’appui, Mesdames Diagne et Wade ont porté plainte. Le Synpics les soutient totalement dans cette démarche. Le dernier acte en date dans cette escalade du directeur général est donc la décision prise un dimanche de licencier Mmes Diagne et Wade et de suspendre M. Bamba Kassé qui a osé apporter son soutien en tant que syndicaliste à ses collègues. Les intéressés, informés par la presse, attendent de recevoir la notification officielle de ces mesures.







Le SYNPICS dénonce avec la plus grande fermeté le comportement violent et indigne de M. Thierno Birahim Fall qui n’hésite pas à faire recours à la violence sur ses agents, qui plus est des femmes. Le SYNPICS condamne l’usage de la violence qu’elle soit physique ou verbale d’où qu’elle vienne. Ce fait est encore plus regrettable venant d’un agent qui représente l’Etat du Sénégal à son poste.







Le SYNPICS apporte son soutien total et indéfectible à Mesdames Yaye Fatou Mbaye Diagne et Fatou Diop Wade et à Monsieur Bamba Kassé et se réserve le droit de mener toute action pour le respect de leurs droits.











Pour le Bureau Exécutif National



M. MAKHALY NDIACK NDOYE



Secrétaire général chargé des Revendications