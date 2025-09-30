APR : Pape Malick Ndour fustige la garde-à-vue de Pape Mahawa Diouf

Pape Mahawa Diouf, ancien coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar (BBY) et actuel porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR), a été placé en garde-à-vue par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Selon iGFM, il est poursuivi pour «

diffusion de fausses nouvelles

» et «

diffamation

», suite à une plainte de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER).

Les faits remontent à son passage dans l’émission "Faram Facce" sur TFM, le 17 septembre dernier. Pape Mahawa Diouf y avait affirmé qu’un «

détournement de 37 milliards

» aurait été commis au sein de l’ASER, des accusations jugées «

gravissimes

» par l’agence, qui a saisi la justice, à travers son Directeur général, Jean Michel Sène.

Face à cette situation, Pape Malick Ndour, coordonnateur de la Convergence des cadres républicains de l’APR, est monté au créneau. Dans une déclaration rapportée par iGFM, il a dénoncé une «

mesure profondément injuste

», estimant qu’elle repose uniquement sur des allégations. Il a également dénoncé un traitement différencié des acteurs politiques et exigé «

la libération immédiate

» de son camarade.

Pape Mahawa Diouf devrait être déféré au Tribunal de grande instance hors classe de Dakar ce mardi, sauf changement de programme.