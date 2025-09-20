AIBD SA : ça chauffe entre la direction et les travailleurs

Les travailleurs de l'AIBD SA ont constitué un « front unitaire » pour dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail et s’opposer à la direction. Leurs principales doléances concernent : une gestion opaque et un manque de dialogue social, l'absence d'harmonisation des salaires et la suppression de certains acquis sociaux, le non-renouvellement de nombreux contrats à durée déterminée malgré de nouveaux recrutements, ainsi que l'attribution unilatérale d'une nouvelle assurance maladie sans consultation, liste L'AS.



Pour faire entendre leur voix auprès de l’opinion publique et des autorités, le front unitaire, composé de syndicalistes et de personnes ressources, a annoncé la tenue d’une conférence de presse ce mardi 23 septembre à Yoff, rapporte la même source.

