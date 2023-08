AG Heliconia Sénégal : De nouvelles décisions prises

Ce mercredi 16 août 2023, le Conseil d'administration de Heliconia Senegal, champion national du transport héliporté, a tenu une nouvelle réunion à l’hôtel Terrou bi de 9h30 à 12h afin de faire la situation des comptes et dossiers de la société à l’entame du second semestre 2023. Les administrateurs ont ainsi apprécié la bonne marche des activités de Heliconia Senegal. L’Assemblée générale de la Société a par la suite arrêté les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 qui font apparaître un bénéfice de 1.3 milliards FCFA pour cet exercice. L’AG a enfin pris une décision notable de modification du capital de Heliconia Senegal par la montée de la CDC à hauteur de 49% des parts. Les actionnaires de la société ont salué au passage l’excellence du partenariat public-privé qui a permis à la société d’atteindre et de maintenir un niveau élevé de performance dans ses services aux entreprises du secteur pétrolier et gazier.