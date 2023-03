À sa sortie de Garde à vue, Hadjibou Soumaré réagit : « Je dois le respecter » (vidéo)

Hadjibou Soumaré, l’ancien premier de Abdoulaye Wade, a été placé sous examen pour « diffusion de fausses nouvelles ». Cette mise en examen fait suite à son face-à-face avec un juge qui lui a interdit de parler de l’affaire pour laquelle il a été convoqué. Lors de sa sortie de l’interrogatoire, M. Soumaré a été approché par un journaliste qui voulait en savoir plus sur son face-à-face avec le juge. Cependant, M. Soumaré a répondu qu’il ne pouvait pas aborder ce sujet car il respectait le droit et la juridiction sénégalaise. Il a expliqué qu’il avait accepté de se rendre à sa convocation par respect pour la justice et qu’il continuerait de se conformer aux instructions du juge. Voici la réaction de Hadjibou Soumaré :