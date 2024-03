A Mbacké, Amadou Ba se présente comme le ”président de l’emploi des jeunes”

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba, s’est présenté, lundi soir, à Mbacké, comme le ”président de l’emploi” des jeunes, promettant d’en créer 1 million durant son premier mandat s’il accédait, le 24 mars, à la magistrature suprême. ”J’ai vu cette jeunesse déterminée, engagée et qui a envie de nous accompagner. Bien évidemment, depuis mon choix à aujourd’hui, j’ai dit que je serais le président de l’emploi des jeunes”, a-t-il notamment dit, en dévoilant ainsi quelques axes de son programme lors d’un meeting à Mbacké devant une foule en liesse qui brandissait des pancartes à son effigie, en présence des maires du département Gallo Ba, par ailleurs ministre de la Fonction publique. ”Il s’agit de ma priorité”, a-t-il poursuivi, s’engageant à créer 1 million d’emplois durant son premier mandat. Amadou Ba a également promis d’accélérer le programme de modernisation des daaras et de porter la subvention allouées à ces établissements de 6 à 10 milliards de FCFA. Il a annoncé la construction d’autres daaras à Touba en conformité avec les réalités locales. Le candidat de la mouvance présidentielle a abordé la question de la problématique de l’eau, ”Elle sera réglée définitivement”, a t-il dit, évoquant des aménagements permettant de faire quitter cette eau depuis le Lac de Guiers jusqu’à Touba et Mbacké. Amadou Ba a aussi annoncé ”la création d’une banque de développement avec les moyens de l’Etat” pour soutenir les jeunes, les femmes et les émigrés. Le candidat de Benno Bokk Yaakaar a annoncé que 300 à 400 mille personnes âgées bénéficieront des bourses de sécurité familiale. M. Ba a promis la construction de la route Taïf -Sadio. Après ce grand meeting d’ouverture, le candidat Amadou Ba va effectuer une caravane sur l’axe Darou Moukhty -Thilmakha-Pekesse-Merina Dakhar et Tivaouane. Il effectuera également des visites de courtoisie auprès des autorités religieuses.