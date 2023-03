8 mrds à Le Pen : « Des mallettes ont circulé avant et après la 1ère alternance » (TAS)

En marge de son pèlerinage mardi dernier au Daaka de Médina Gounass, Thierno Alassane Sall, Président du parti la République des Valeurs, s’est prononcé sur le supposé don accordé par le chef de l’Etat à Marine Le Pen. Revenant, entre autres, sur la polémique autour des 7 milliards, qui auraient été accordés à Marine Le Pen, selon l’ex Pm Cheikh Aguibou Soumaré, Thierno Alassane Sall de préciser que « depuis 2000, notre pays n’est pas à la hauteur de ce qu’ il se proclame être notamment un pays de démocratie , de droit et de foi. ont circulé du temps de M. Aguibou Soumaré, je ne me souviens pas qu’ils ont fait un bilan, les mallettes de Alexis Segura et d’ autres mallettes ». Aussi a t-il demandé à toute la classe politique de combattre la corruption sous toutes ses formes. « La corruption de ce pays dans la politique prend sa source première depuis des années, avant la première alternance et ça a exacerbé durant la première alternance et ça continue aujourd’hui . Peu de gens peuvent dire qu’ ils n’ ont pas participé à ce festin, ce qui n’exonère pas le gouvernement actuel , loin s’en faut il est temps, que nous tous, nous condamnions de la manière la plus ferme la corruption ». Par ailleurs, accompagné des responsables de son parti, Thierno Alassane Sallé a rencontré le guide religieux de Médina Gounass.