3ème mandat: La nouvelle position d'Ismaëla Madior Fall

La candidature de l’actuel président Macky Sall à un 3e mandat a aussi été abordée. « L’équation juridique de cette question, ce n’est pas à moi de la résoudre, ni au président de la République. Ce ne sont pas des professeurs de droit, fussent-ils titulaires ou agrégés comme moi qui puissent régler cette question. Seul le Conseil constitutionnel est qualifié pour le faire. Concernant, mon avis politique, le président peut être candidat et doit être candidat », a dit le Garde des Sceaux. Toutefois, il a reconnu qu’en sa qualité de ministre de la justice, qu’il ne devait pas en parler comme il l’avait fait tout dernièrement à Rufisque. Par ailleurs, Ismaïla Madior Fall s’est également prononcé sur l’affaire Cheikh Hadjibou Soumaré. « Il ne faut pas que des citoyens, sous le prétexte de poser des questions, tentent de mettre en mal l’autorité présidentielle ou même un simple citoyen avec l’opinion publique ou donnent des indices et indicateurs pour que l’opinion le soupçonne d’une infraction qu’il n’a pas commise ». Il a par ailleurs assuré que la moitié de l’enquête de la Dic sur le dossier de la Cour des comptes est déjà faite. « L’autre partie sera tout de suite bouclée. Et, après, il appartiendra au parquet de voir les suites judiciaires appropriées », a-t-il souligné.