3ème mandat : La Conférence des Leaders de la Coalition Macky 2012 ira en conclave les 12 et 13 novembre 2022

La Conférence des Leaders de la Coalition Macky 2012, s’est réunie sous la présidence de sa Coordonnatrice nationale Madame Fatoumata GUEYE DIOUF, le vendredi 28 octobre 2022 à Guédiawaye pour analyser la situation politique nationale aux fins d’en dégager des recommandations et perspectives.Elle rappelle aux sénégalaises et sénégalais que son compagnonnage avec le Président Macky Sall et BBY est basé sur un socle de VALEURS qui l’astreint à l’obligation civique et morale de soutenir le Président de la République et son gouvernement dans toutes les politiques publiques et dans la prise en charge des préoccupations des populations. Ledit compagnonnage est scellé au ciment de la justice, du respect mutuel et de la responsabilité. Abordant la lancinante question de la cherté de la vie, la Conférence des Leaders de la Coalition Macky 2012 constate, pour le regretter, que malgré les milliards débloqués pour juguler l’inflation, malgré toutes les énergies et synergies déployées pour atténuer la souffrance des compatriotes, la demande sociale reste très forte. Dans cette dynamique, la Conférence des Leaders de la Coalition Macky 2012 exhorte le Président de la République et son Gouvernement, à mettre en place et à déployer, dans les meilleurs délais, des stratégies pour circonscrire, voire abréger la souffrance des ménages. Une bataille qu’il urge de gagner afin de faire renaitre l’ESPOIR chez ces populations, Le YAKAAR auquel il tenait tant.