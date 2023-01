3e mandat, rapport Cour des comptes, arrestation Massata Samb : Yaw/Tivaouane dans la rue le 06 janvier…

La coalition Yewwi Askan Wi/Tivaouane manifeste le 06 janvier contre les arrestations arbitraires (Massata Samb, Mamadou Niang etc.), les détournements de deniers publics et la 3e candidature illégale. « Ces pratiques inacceptables et immorales doivent être combattues avec détermination afin de protéger les droits de chaque citoyen et de garantir la transparence et la justice dans notre pays », déclare le coordonnateur de l’inter-coalition Wallu-Yewwi département de Tivaouane, Alioune Badara Mboup. Alioune Badara Mboup et Cie demandent à Macky Sall « de mettre fin immédiatement à ces pratiques scandaleuses et de respecter la loi et la constitution ». « Nous exhortons également les citoyens à se tenir debout pour leurs droits et à exiger que leurs dirigeants agissent de manière responsable et éthique », ajoute-t-il.