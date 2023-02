3e mandat, arrestations, CPI : Le recadrage du patron des Nations Unies, Guterres à Macky Sall.

La pression s’accentue sur Macky sur la plan national et international à quelques mois des élections présidentielles. Selon Siré Sy, en marge de 36e Sommet ordinaire de l’Union africaine à Addis-Abeba, avant l’entame des travaux, le Secrétaire général des Nations Unies a rencontré Macky Sall pour parler de la situation du Sénégal. António Guterres a avertit le président avant de lui faire savoir que la communauté internationale l’a à l’oeil. « Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a fait savoir au président de la République que la communauté internationale se préoccupe de la situation du pays. Et qu’il a intérêt à tout faire pour ne pas basculer le pays dans le chaos. Dans ce cas, il sera considéré comme l’unique responsable », a révélé Siré Sy. Des propos, selon l’analyste politique qui ont impacté le président Macky Sall, lors de ce sommet à Addis–Abeba où il a eu « des moments d’absence avec un visage fermé au moment où ses homologues étaient dans la joie. Après les échauffourées sur la corniche, on sentait que la sérénité l’avait un petit peu quitté. Ce qui est normal pour quelqu’un qui est acculé de toutes parts, aussi bien sur le plan national qu’international. » Pour Siré Sy, ces pressions de la communauté internationale peuvent avoir des impacts sur sa manière de faire et de desserrer l’étau sur Ousmane Sonko, parce qu’ils ont un levier où la plupart des chefs d’Etat ont peur. Il s’agit de la Cour pénale internationale (Cpi). « Si Macky Sall peut échapper à la justice du pays, il ne peut échapper à la justice internationale qui, en cas de crise, peut constituer un dossier sur beaucoup de faits (Mancabou, évènements de mars…) qui se sont passés dans le pays et le poursuivre…