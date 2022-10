3e mandat : « Il faut être naïf pour croire que Macky Sall renoncera… », Lansana Gagny Sakho

L’ancien Dg de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Lansana Gagny Sakho est formel sur la question de la troisième candidature éventuelle de Macky Sall. Pour le chargé de la coordination et du suivi des programmes politiques et des travaux des commissaires scientifiques de Pastef, « il faut être naïf pour croire que le Président Macky Sall renoncera à un 3eme mandat… ». « Il a avec lui la force et une bonne partie de la presse mais pas le peuple…. Il est le seul à ne pas le comprendre », déclare Lansana Gagny Sakho. Selon le chargé de la coordination et du suivi des programmes politiques et des travaux des commissaires scientifiques de Pastef, la seule réponse de s’inscrire en masse et de l’éliminer au premier tour.