3e mandat : Abdoulaye Wilane recule

Pour nous socialistes, le débat sur la candidature de la présidence de la République ne se pose pas pour le moment ». Une déclaration faite à l’issue de la réunion du Secrétariat exécutif national du Parti socialiste (PS), par le porte-parole de la formation politique, Abdoulaye Wilane. Le même qui sur le plateau du Grand Jury de la RFM, avait fini d’écarter le Président Macky Sall de la présidentielle 2024, affirmant que « nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. » Sous la pression de ses camarades de parti, l’ancien maire de Kaffrine a reculé. « Le moment venu et dans les conditions qui nous sont propres, et conformément à nos choix et options, nous aviserons », a-t-il dit. Avant d’ajouter : « Le (PS) reste cohérent, constant dans notre coalition. Vous n’avez pas encore entendu quelqu’un issu des différentes formations qui composent la grande coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dire qu’il est candidat à une candidature. Pourquoi voudrait-on que le PS soit le premier parti membre de la coalition ouvre ce débat-là ? » « Le porte-parole que je suis avait clairement indiqué que le mandat au terme de la Constitution est de 5 ans renouvelable une seule fois. Je m’arrête-là », a clos le député de la mouvance présidentielle.