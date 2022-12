3e candidature illégale de Macky Sall : « Bby est en train de préparer l’opinion » (Maurice Soudieck Dione)

Maurice Soudieck Dione, en cette année finissante, rappelle les fondamentaux de la République, de la Constitution, la « loi des lois », au sujet d’une « troisième candidature illégale » du Président Macky Sall en 2024. L’Enseignant-chercheur en Science politique à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, sur 2STV mardi, alerte sur le respect de la charte fondamentale, la Constitution… « La Coalition Bby est en train de préparer l’opinion par rapport à une troisième candidature illégale, c’était le but du séminaire, en disant que le Président va se prononcer sur la 3e candidature illégale du point de vue constitutionnel, pour ne pas se prononcer. Mais, c’est aussi une manière de mettre cela dans l’inconscient des Sénégalais. C’est une stratégie politique. « Mais cette stratégie politique naturellement est contraire à la charte fondamentale. Encore une fois, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, c’es extrêment clair. Et, ce qui est clair, on n’a besoin de l’interpréter, d’autant plus que depuis la constitution de 2001, les mandats sont limités à deux. « Et la réforme de 2016, qui n’est pas une nouvelle constitution, est venue conforter ce qu’il y avait en 2001 et renforcer cette nécessité de limiter les mandats à deux, eu égard à tout ce qu’on a connu, dans la période 2011-2012, avec la question de la troisième candidature du Président Abdoulaye Wade, avec un cortège de morts, de désolation et de déconstruction ».