2024 : Macky hors course, selon Pr Mamadou Diouf

Selon le Professeur d’Histoire à l’université de Columbia aux Etats Unis, Mamadou Diouf, la question de la 3e candidature du Président Macky Sall en 2024 a été définitivement réglée par les résultats issus des élections législatives du 31 juillet dernier. Invité du jour de l’émission objection de la radio Sudfm (privée) hier dimanche 30 octobre, l’historien sénégalais vivant aux États-Unis a indiqué que le débat en cours sur cette éventuelle 3e candidature de l’actuel chef de l’Etat est un non-événement. « Ce 3e mandat est une idée qui ne devrait même pas être débattue, parce que c’est réglé par la Constitution sénégalaise. Tous ceux qui se sont targués d’avoir participé à la rédaction de cette Constitution ont tous répété jusqu’à maintenant, qu’un 3e mandat était impossible. D’ailleurs, on a aujourd’hui d’anciens Premiers ministres, d’anciens ministres, mais aussi des ministres actuels, même s’ils ne le disent pas très clairement, qui sont d’avis que le 3e mandat est impossible », a soutenu le Professeur d’Histoire à l’université de Columbia aux Etats Unis, Mamadou Diouf Poursuivant son argumentaire sur ce débat, l’historien sénégalais, titulaire de la chaire Leiner family d’études africaines et directeur de l’Institut d’études africaines de l’Université Columbia à New York, a ainsi tenu à prévenir que le Sénégal va plonger dans une crise en cas de 3e candidature pour l’actuel chef de l’Etat.