14e Législature: Coura Macky confirme son entrée à l'Assemblée nationale? en remplacement de...

On voit sur cette photo, Coura Macky, qui l'a publié sur sa page Facebook, féliciter le président de la République, Macky Sall, pour le poste de députée hérité à la suite d'un remplacement. Interrogée, elle n'a pas avancé de nom et estime qu'elle savoure ce moment historique, d'autant qu'elle s'est battue corps et âme pour l'APR et BBY. D'après les infos de Leral, une députée de BBY va démissionner pour hériter d'un poste plus juteux, laissant la place vacante pour Coura Macky.