Setal.net

𝗟𝗲 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹 𝗲𝘁 𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝘀𝗰𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝘀𝗶𝗲̀𝗰𝗹𝗲 : 𝘃𝗲́𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝗼𝘂 𝗻𝗼𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ?


𝗟𝗲 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹 𝗲𝘁 𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝘀𝗰𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝘀𝗶𝗲̀𝗰𝗹𝗲 : 𝘃𝗲́𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝗼𝘂 𝗻𝗼𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ?
J’ai décidé de m’en mêler — après tout, c’est une histoire entre moi et mes cousins. Et j’ai été encouragé par la sortie de Bouba N’dour de TFM dans son émission JAKARLO sur le sujet. Il avait raison sur toute la ligne.
Entre ceux qui crient à la trahison nationale à cause d’une dette cachée digne d’un roman d’espionnage budgétaire, et ceux qui s’étranglent parce que les sacro-saintes agences de notation ont osé rétrograder la note souveraine du Sénégal, le pays de ma défunte mère semble vivre un concours national de lamentations. Chacun son drame, chacun sa vérité, mais tout le monde son indignation.
Dans ce vacarme, certains ont trouvé la foi. Une foi nouvelle, inébranlable : celle du FMI. Le Fonds monétaire international est devenu, pour eux, une sorte de Vatican économique, le Saint-Esprit du développement mondial, descendu du ciel pour bénir les nations égarées et leur rappeler les Dix Commandements du déficit public. On en oublierait presque que ce même FMI a longtemps tenu la chandelle dans des banquets de crises financières, et que son sens de la transparence n’a rien à envier à celui d’un miroir sans tain.
Mais enfin, passons. Car le vrai scandale — le seul, semble-t-il, que certains n’arrivent pas à digérer — ce n’est ni la dette, ni la note. C’est la transparence. Oui, cette impudente vertu que d’aucuns jugent plus scandaleuse qu’un mensonge bien ficelé. Imaginez donc ! Un gouvernement qui choisit de dire la vérité, de mettre cartes sur table, d’exposer au grand jour ce que d’autres auraient préféré enfouir dans les marges d’un rapport confidentiel. 

Quel culot ! Ceux qui, hier, exigeaient la vérité crient aujourd’hui qu’on en dit trop. Ceux qui dénonçaient l’opacité regrettent désormais la lumière. À croire qu’au Sénégal, on préfère les vérités enrobées de mensonge, pourvu que le décor reste présentable.
Or, le développement ne se construit ni sur les maquillages comptables, ni sur les bénédictions de Wall Street. Il se construit sur un choix politique courageux : celui d’assumer, d’exposer, de corriger. Ce n’est pas glamour, ça ne fait pas plaisir aux marchés, mais c’est un acte d’honnêteté. Et dans le théâtre de la finance internationale, l’honnêteté, c’est presque de la subversion.

Et puisqu’on parle de morale financière, rappelons que ces agences de notation si promptes à distribuer des cartons rouges n’ont, semble-t-il, rien à voir avec la crise des subprimes de 2008… Ah, elles n’existaient pas à l’époque ? Vraiment ? Étrange amnésie. Peut-être qu’à défaut de lire les ouvrages majeurs publiés sur le sujet, il faudrait regarder The Big Short — ou même les documentaires sur Bernie Madoff. Histoire de se rappeler que la boussole morale de ces institutions pointe souvent vers… leurs propres actionnaires.
Et là, la vraie question se pose : qui possède ces agences de notation ?
Les prêteurs ou les emprunteurs ?
Depuis quand une banque se réjouit-elle de prêter à bas taux ?

Autrement dit : à qui profite la dégradation des notes souveraines ? Spoiler : pas aux peuples qu’on prétend évaluer. D’ailleurs, il suffit de jeter un œil du côté de la France pour constater que même les vieilles puissances n’échappent pas à la sentence des “juges du crédit”. Mais après tout, peut-être que le Sénégal devrait apprendre à préférer les illusions confortables aux vérités dérangeantes. Parce qu’apparemment, dans le monde d’aujourd’hui, dire la vérité n’est pas une vertu : c’est un scandale. 
MOUSTAPHA SIBY 

 
 
image_1.png image.png  (438.7 Ko)
image_3.png image.png  (438.7 Ko)
image_5.png image.png  (1.07 Mo)
image_6.png image.png  (96.67 Ko)
image_7.png image.png  (931.3 Ko)


Samedi 18 Octobre 2025 - 13:33



Setal People - 16/10/2025 - 0 Commentaire

Mia Guissé : Son premier album "Éclosion" vient couronner une carrière solo tonitruante

Mia Guissé : Son premier album "Éclosion" vient couronner une carrière solo tonitruante
Elle a su inscrire son nom dans les annales de la musique sénégalaise, et son talent n'est plus à démontrer. Mia Guissé a emprunté une trajectoire musicale fulgurante qui la propulse constamment sur...

"Un danger public pour nos enfants" : La vidéo hot de Mia Guissé fait déjà jaser

14/10/2025 - 0 Commentaire
"Un danger public pour nos enfants" : La vidéo hot de Mia Guissé fait déjà jaser
A Bamako (Mali) pour le Bam'Art, Mia Guissé a assuré une belle prestation, mais avec une tenue loin de faire l'unanimité. La chanteuse sénégalaise a en effet porté une robe moulante jaune et rouge,...

« Ne me fais pas pleurer » : Barack Obama réagit aux rumeurs de divorce d’avec sa femme Michelle

17/07/2025 - 0 Commentaire
« Ne me fais pas pleurer » : Barack Obama réagit aux rumeurs de divorce d’avec sa femme Michelle
Premier président noir des Etats-Unis, Barack Obama a dirigé le pays de l’Oncle Sam de 2009 à 2017, avec comme première dame Michelle Obama, sa femme. Depuis son départ du pouvoir, l'ancien prix...

Clip jugé obscène : Bibich Ndiaye dans le viseur de la justice

10/07/2025 - 0 Commentaire
Clip jugé obscène : Bibich Ndiaye dans le viseur de la justice
La polémique autour d’un clip vidéo de l’artiste Bibich Ndiaye prend une tournure judiciaire. Malgré des excuses publiques, elle fait désormais l’objet d’une plainte déposée par Serigne Bassirou...

DYNAMIC x DOPA BEATZ feat. RUDEBOY REMINGTON - Feeling It

19/06/2025 - 0 Commentaire
DYNAMIC x DOPA BEATZ feat. RUDEBOY REMINGTON - Feeling It
Feeling It le 3e single de DYnamic x DOPA BEATZ featuring Rudeboy Remington le légendaire frontman du groupe mythique Urban Dance Squad est sortie ce 3 juin 2025.   *????????????????????????????...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 16/10/2025 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...

Affaire Farba : Évitons cemauvais débat identitaire,pour la préservation de notrecohésion nationale si chère (Par Amadou Diallo)

Affaire Farba : Évitons cemauvais débat identitaire,pour la préservation de notrecohésion nationale si chère (Par Amadou Diallo)
La Cellule national de traitement des informations financières (CENTIF) a produit un rapport concernant des transactions financières suspectes. Ces opérations suspectes auraient, selon les...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos