le mouvement ARC d’Anta Babacar Ngom devient un parti politique

Anta Babacar Ngom, a franchi une autre étape dans sa carrière politique. Entrepreneure et candidate déchue à la présidentielle du 24 mars 2024, Anta Babacar compte marquer son empreinte sur la scène politique sénégalaise. Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, il est noté que le mouvement politique « Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) » qui a porté Anta à la présidentielle devient officiellement un parti politique. Dans le document Anta Babacar Ngom exprime sa fierté et une détermination renouvelée. Elle décrit le Parti ARC comme une formation politique qui ne se contente pas de rejoindre la scène politique existante, mais qui entend proposer une vision nouvelle, résolument orientée vers l’avenir. « Le Parti ARC se démarque par son approche différente de la politique, mettant en avant des principes tels que l’intégrité, la compétence et le dévouement. Le parti compte sur une large participation citoyenne, intégrant des hommes, des femmes et des jeunes, tous dévoués à servir le Sénégal. Il se veut un espace où chaque citoyen, peu importe son origine ou sa condition sociale, peut contribuer activement à la construction d’un avenir commun pour le pays », lit-on sur le communiqué. Selon le document, cette transformation du mouvement en parti, à l’approche des législatives « vise à structurer et renforcer l’action politique de l’ARC ». « L’objectif est de mieux porter ses idées et de mobiliser un soutien massif autour de son projet ambitieux ». Anta Babacar Ngom réaffirme l’engagement de son parti à défendre les valeurs fondamentales et à représenter chaque citoyen avec courage et détermination. Elle appelle donc ses sympathisants à se mobiliser avec force et conviction pour participer à cette dynamique de changement et contribuer à la transformation radicale du Sénégal lors des prochaines échéances électorales.