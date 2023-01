Ziguinchor : La finale départementale de l'ODCAV suspendue par le préfet

Elle était prévue pour hier soir la finale départementale de l'organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Ziguinchor. Malheureusement un arrêté du Préfet sorti quelques heures avant la tenue de cette grande rencontre a été transmis aux intéressés pour décider de la suspension de cette finale. Le Préfet de Ziguinchor a pris la décision de suspendre cette finale pour troubles à l'ordre public, risques d'affrontements entre équipes adverses et risques d'infiltration par des personnes malintentionnées. Cette décision est survenue après des menaces des dirigeants et supporters de l'ASC Karantaba de s'opposer à la tenue de cette rencontre entre les ASC Kadior et Belfort. L'ASC Karantaba qui s'est imposée en demi-finale face à Belfort, s'est vue retirer ce droit, suite à une réserve. Une décision non acceptée par les membres de l'ASC Karantaba selon nos informations sur ce dossier et qui auraient crié à un hold-up. Ces derniers avaient menacé les dirigeants de l'ODCAV de semer le trouble si leur ASC ne joue pas cette finale départementale. Ainsi, pour éviter le pire, l'autorité préfectorale a pris la décision de suspendre le match jusqu'à nouvel ordre. Une façon d'apaiser la tension et sûrement de donner une chance aux acteurs du mouvement navétane de l'ODCAV de Ziguinchor surtout de régler ce différend et œuvrer pour la paix et la stabilité au sein de ce mouvement de jeunesse.