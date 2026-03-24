Yoff Layène : l’exposition « Au nom de la lumière » entre mémoire, foi et transmission

Installée dans le préau de Yoff, un lieu chargé de symboles, l’exposition plonge le visiteur dans un face-à-face entre deux époques. D’un côté, les photographies de Roger Da Silva, réalisées en 1954, capturent des instants de vie marqués par la spiritualité, entre scènes de prière et portraits empreints de recueillement. De l’autre, le regard contemporain de Libasse Laye Ndiaye revisite ces mêmes espaces plus de soixante-dix ans plus tard, révélant les transformations tout en conservant l’essence du lieu.



Pour Mame Libasse Laye, cette exposition se veut avant tout un moment de mémoire et de méditation. L’objectif n’est pas d’opposer passé et présent, mais de montrer la continuité d’une identité profondément ancrée dans la foi et les valeurs de la communauté layène. Ce dialogue visuel met en lumière une permanence remarquable, malgré les évolutions visibles dans les corps, les décors et les techniques photographiques.



Certaines images anciennes, notamment celles représentant Seydina Mandione Laye, témoignent d’une époque où la photographie servait déjà de vecteur de transmission du spirituel et du quotidien. En écho, les clichés contemporains prolongent cette fonction en offrant une lecture actuelle de cette mémoire collective.



Au-delà de son intérêt artistique, « Au nom de la lumière » s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine photographique. L’exposition revisite près d’un siècle d’images et met en perspective les mutations de Yoff, tout en soulignant les éléments de continuité qui structurent la communauté.



Présente lors du vernissage, l’Ambassadrice de France au Sénégal a salué la collaboration avec l’Institut français, soulignant l’importance de telles initiatives dans la promotion du dialogue culturel et la mise en valeur du patrimoine.



Dans un contexte marqué par la circulation rapide et massive des images, cette exposition propose un temps de pause. Elle invite à regarder autrement, à prendre le temps de contempler et à redécouvrir la photographie comme un outil de mémoire, de transmission et de réflexion.