Yéya Diallo, Présidente de la jeunesse féminine du Ps : « Nous avons une double mission. Préserver notre héritage et préparer les générations futures »

C’est une activité avec l’école du Parti socialiste (Ps) et journée de formation des jeunes que le Parti socialiste a organisée ce samedi. Les responsables nationaux se sont tout à tour exprimés sur l’idéologie du parti. Yéya Diallo, responsable de la jeunesse féminine du Parti socialiste s’est largement exprimé sur le bilan et l’historique de la structure qu’elle dirige. Mais également de ses perspectives dans un contexte de reconfiguration politique.







Le long chemin parcouru par la jeunesse féminine a été rappelé par l’ancienne parlementaire et membre du parti Senghorien : « chers camarades, ce long chemin parcouru depuis les années 80 n’a été possible que grâce à la détermination de ces jeunes filles courageuses qui ont osé briser le plafond de verre et se battre pour exister, se faire entendre et surtout contribuer activement à la vie politique du Parti socialiste et de notre démocratie », a expliqué Yéya Diallo devant le secrétariat et les responsables de cellules du parti.







Mais avant de finir son propos, la présidente de la jeunesse féminine du Parti socialiste a rendu un hommage mérité à la Secrétaire générale nationale, Aminata Mbengue Ndiaye. « C’est un leader qui veut la réussite du parti. Elle nous a toujours soutenu et conseillé surtout dans les moments les plus difficiles.







Réitérant ses remerciements à tous ses frères et sœurs de combat, Yéya Diallo rappelle la mission du Parti Socialiste : « elle est double. C’est d’abord préserver cet héritage et préparer les générations futures. Nous avons encore besoin de plus de conviction et de clarté. La jeunesse féminine n’est pas seulement une histoire à raconter. Elle est aussi un avenir meilleur... », a-t-elle conclu.

