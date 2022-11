Yassir lève plus de 90 milliards FCFA en financement pour son expansion en Afrique et dans le monde

Yassir, l’une des startups les plus valorisées d’Afrique et du Moyen-Orient a annoncé ce mardi 7 novembre 2022 avoir levé 150 millions de dollars (plus de 90 milliards de FCFA) en financement de série B. L’investissement a été mené par BOND, l’une des plus grandes firmes de capital risque de la Silicon Valley, avec la participation de Y Combinator, le plus grand accélérateur de startups au monde, DN Capital, Dorsal Capital, Quiet Capital et Stanford Alumni Ventures, ainsi que d’autres investisseurs existants et stratégiques. « Après avoir levé 193,25 millions de dollars au cours des cinq années qui ont suivi le lancement de la société, il s’agit désormais de la startup la plus valorisée d’Afrique du Nord et l’une des sociétés les plus valorisées d’Afrique et du Moyen-Orient. Avec cette dernière levée de fonds, Yassir prévoit d’étendre sa portée dans la région et principalement dans de nouveaux marchés comme celui du Sénégal qui pour rappel est le 1er pays en Afrique Subsaharienne où la marque a lancé ses services depuis Mars 2022 », lit-on dans le communiqué. « Nous pensons que la technologie va fondamentalement réorganiser la relation des consommateurs avec les besoins quotidiens – transport, alimentation, services financiers – dans tous les coins du monde », déclare Daegwon Chae, associé général de BOND. Dans ses différents marchés, Yassir dit vouloir « veiller à la valorisation de l’expertise locale pour le recrutement de ses collaborateurs et surtout à la promotion du Leadership Féminin « . Madame Aissatou Ami Touré qui assure les commandes au Sénégal soutient de son coté « que cette jeune sénégalaise apporte une véritable valeur ajoutée à la marque grâce à sa solide et riche expérience dans l’écosystème financier. » En plus des emplois directs créés par Yassir, la startup participe au Sénégal à « la formation et au développement de l’activité de ses partenaires chauffeurs et livreurs et œuvre pour une évolution positive de l’activité des 150 restaurateurs présents sur sa plateforme », se réjouit madame Touré. Yassir a déjà un impact considérable sur la façon dont les personnes gèrent leurs activités quotidiennes dans les marchés où la start-up est présente. Yassir compte 8 millions d’utilisateurs dans six pays et 45 villes dont Dakar.