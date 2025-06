Visite du président de l’AIPS Afrique à Nouakchott : Abdoulaye Thiam plaide pour la formation des jeunes journalistes sportifs

Invité par Mohamed El Hacen, président des commentateurs sportifs de Mauritanie, Abdoulaye Thiam a profité de cette rencontre pour évoquer plusieurs sujets majeurs liés au développement de la presse sportive en Afrique. Il a notamment sollicité le soutien du président Yahya pour accompagner les efforts de l’Association de la presse sportive mauritanienne dans le renforcement des capacités des jeunes journalistes.



L’objectif est de mieux lutter contre les dérives informationnelles, en particulier les fake news, mais aussi de préparer ces professionnels aux défis posés par l’Intelligence artificielle et l’évolution des nouvelles technologies.



Autre point fort de l’entretien : le dépôt officiel du cahier des charges pour l’organisation du congrès AIPS/Afrique prévu en 2027. Le président Thiam a exprimé le souhait que la Mauritanie puisse accueillir ce grand rendez-vous continental de la presse sportive.



Il a également invité le président Yahya à participer au prochain congrès mondial de l’AIPS prévu en avril 2026 à Lausanne (Suisse), en qualité d’intervenant sur les réalisations de la CAF, mais aussi pour partager l’expérience mauritanienne en matière de gouvernance sportive.



Très réceptif à ces propositions, Ahmed Yahya a salué les initiatives portées par l’AIPS Afrique, en particulier le combat contre la désinformation et l’accent mis sur la formation. Il a donné son accord de principe pour accompagner la candidature de la Mauritanie à l’organisation du congrès 2027 et s’est engagé à soutenir les programmes de formation initiés par l’AIPS/Afrique, aussi bien sur le sol mauritanien qu’ailleurs en Afrique.



Dans la foulée de cette visite, Abdoulaye Thiam s’est rendu au siège de la télévision mauritanienne pour une séance de travail avec Mme Synya Mint Sidi Hiba, directrice générale des chaînes publiques mauritaniennes, et son équipe. Le président de l’AIPS Afrique s’est félicité de la dynamique mise en œuvre par les autorités mauritaniennes pour le développement du sport à travers une chaîne de télévision entièrement

consacrée aux disciplines sportives. « Une initiative d’excellence qui devrait inspirer d’autres pays africains », a-t-il déclaré.



La visite de M. Thiam se poursuit ce mardi 10 juin avec la participation à l’Assemblée générale de la FFRIM, ainsi que plusieurs rencontres prévues avec des responsables institutionnels, notamment le ministre de la Communication, le directeur général de la Radio nationale et le président du Comité national olympique de Mauritanie.