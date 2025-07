Visite chez Alioune Tine : "Badara Gadiaga est aujourd’hui un véritable otage politique", selon Pape Djibril Fall

Le député Pape Djibril Fall a annoncé, dans une note rendue publique, avoir effectué une visite de courtoisie chez Alioune Tine, président fondateur d’Africajom Center, ce mardi 15 juillet 2025. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur plusieurs sujets d'actualité, notamment l'affaire du chroniqueur Badara Gadiaga.



Inquiétudes face aux "graves atteintes aux libertés publiques"

"J'ai eu l'honneur de rendre visite ce mardi 15 juillet 2025 à notre Doyen Alioune Tine, Président fondateur d’Africajom Center," a écrit Pape Djibril Fall. "Ce fut un excellent moment d'échange au cours duquel nous avons principalement discuté de la situation du pays, notamment des problèmes liés aux arrestations et aux graves atteintes aux libertés publiques, en particulier celles des leaders d’opinion, des journalistes et des chroniqueurs."



Le député a ensuite précisé : "Nous avons également longuement abordé le cas de notre frère Badara Gadiaga qui, actuellement, illustre la volonté manifeste du régime 'Sonko-Diomaye' de faire taire toutes les voix discordantes. Badara est aujourd’hui un véritable otage politique."



Appel à la libération des "otages politiques"

Pape Djibril Fall a conclu sa note en formulant ses vœux de paix et de prospérité à Alioune Tine, qu'il considère comme une "grande personnalité de notre pays" méritant "respect et considération".



Il a terminé son message par un appel retentissant : "Libérez les otages politiques !!! Libérez Badara Gadiaga !!!"