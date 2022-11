Virgil van Dijk sur l’absence de Sadio Mané : « Ça va être dur, qu’il joue ou pas… »

Le défenseur des Pays-Bas, Virgil van Dijk, a envoyé un message à Sadio Mané son ancien coéquipier de Liverpool, après sa blessure avant la Coupe du monde. Les deux joueurs étaient prêts pour un choc alors que leurs nations doivent s’affronter lors de leur premier match de groupe à la Coupe du monde, mais cela semble maintenant hautement improbable avec l’attaquant bavorois souffrant d’un problème à la jambe. Le Néerlandais a parlé de sa tristesse qu’il ressentait pour son ami face à ses inquiétudes concernant le Mondial, mais l’a encouragé à ne pas s’inquiéter, insistant sur le fait que le Sénégal serait une opposition impérieuse, qu’il joue ou non. « Bien sûr, je lui ai parlé. Je me sentais triste pour lui, d’abord et avant tout. Je ne suis pas content dans ce cas et j’ai été dans cette situation où j’ai raté l’Euro. En tant que joueurs, nous travaillons si dur pour arriver à ce stade et il a été une figure si importante dans ce groupe, pour leur pays. Je sais pertinemment qu’il mettra un visage courageux là-dessus, mais c’est difficile et je suis désolé pour lui. Je veux juste lui dire que, qu’il joue oui ou non, ce sera un match très difficile », a d’abord dévoilé le Red. « Ça va être dur s’il joue ou non. Je ne pense pas qu’il jouera, mais ils ont toujours une équipe fantastique. Nous allons bien nous préparer pour eux et tout le tournoi va être difficile« , a-t-il ajouté.