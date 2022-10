Vigouroux : « Mendy a ouvert la voie aux gardiens noirs… »

Edouard Mendy a rencontré le gardien de Leyton Orient Lawrence Vigouroux pour discuter du manque relatif de gardiens noirs dans le monde du football.Après avoir discuté de leur parcours pour devenir gardiens de but et du transfert de Mendy à Chelsea il y a un an, Vigouroux, 27 ans, a expliqué pourquoi l’ascension du gardien sénégalais au sommet du jeu a été si édifiante. « Dans la ligue dans laquelle je joue, il n’y a pas beaucoup de gardiens noirs. Peut-être six ou sept en 24 équipes. C’est encore moins en Premier League. Je voulais juste dire de ma part, voir ce que vous faites est très inspirant. Nous vous voyons gagner la Ligue des champions et nous pouvons vous considérer comme un point de référence, pour essayer d’être plus comme vous et de jouer plus comme vous, et il y a beaucoup de gardiens de but noirs qui ne jouent pas », a déclaré Vigouroux. Il poursuit : « »Beaucoup d’enfants quand ils sont jeunes, ils ne veulent pas jouer dans les buts, en particulier les jeunes enfants noirs, donc c’est très inspirant ce que vous faites et nous espérons que vous continuerez. »