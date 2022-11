[Vidéo] Sadio Mané forfait pour la Coupe du monde

C'est désormais officiel, Sadio Mané ne disputera pas la coupe du monde au Qatar. Les médecins des Lions ont officialisé son forfait lors d'un point de presse. "Depuis la blessure de Sadio Mané, qui est arrivée le 8 novembre, nous avions pris contact avec le Bayern Munich pour avoir les informations en primeur, relate le médecin du Sénégal. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu’il avait passé, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit. Et pour laquelle, ils nous ont convié à aller examiner le jouer et réexaminer les images au sein du club. Il avait été conclu de refaire une IRM aujourd’hui pour contrôler l’évolution pour savoir s’il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour le Mondial. Et malheureusement l’IRM d’aujourd’hui nous montre que l’évolution n’est pas favorable comme on l'avait imaginé et on se résout à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du monde et d’ailleurs une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement." La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022 Touché au péroné droit avec son club du Bayern Munich à la 21ème minute du match de championnat allemand contre le Werder Brême (6-1) mardi 8 novembre, le N.10 des "Lions" avait été retenu dans un premier temps par Aliou Cissé dans la liste des 26 sélectionnés. « J’ai préféré le garder dans le groupe, avait estimé Aliou Cissé. Sadio Mané est un joueur important dans notre effectif, il est important de continuer à suivre sa blessure en espérant que d’ici deux semaines ou trois semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes. On se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir récupérer Sadio Mané. » Mais les nouvelles de ces derniers jours n'étaient pas rassurantes. Notamment, la dernière sortie du numéro 2 de la Fédération sénégalaise de Football, Abdoulaye Saydou Sow. “Il faut dire aux Sénégalais ce qui s’est réellement passé : Sadio est blessé et il est un poids dans cette équipe mais il faut faire aussi avec et ne pas trop pleurnicher. Nous devrons compter sans Sadio sur les premiers matchs et gagner sans lui parce que nous avons 25 joueurs en dehors de Sadio. Personne ne l’aurait souhaité mais c’est ça qui nous arrive. Nous sommes croyants et acceptons la volonté divine”, déclarait-il dans un entretien accordé à Record. Les Lions, qui entrent en lice mardi prochain contre les Pays-Bas, vont donc jouer au Qatar sans leur maître à jouer