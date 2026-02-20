Verdict de Rabat : voici la liste complète et les peines infligées aux supporters sénégalais

Le Tribunal de Grande Instance de Rabat a rendu son verdict ce jeudi concernant les 18 supporters sénégalais et le ressortissant algérien interpellés en marge de la finale de la CAN 2025. Le journal L'Observateur livre la liste complète des condamnés ainsi que le détail des peines de prison et des amendes infligées à chacun.



Voici la répartition des sentences :



1. Un an d'emprisonnement ferme



Assorti d’une amende de 5 000 dirhams (environ 325 000 FCFA)



Cette peine, la plus lourde, concerne les 11 prévenus suivants :



Omar Diawara, Ibrahima Baray, Boubacar Diallo, Ahmadou Kadam, Saliou Diop, Tidiane Niass, Mamadou Kora Ngom, Ibrahima Ndiaye, Sékou Sidiane, Mamadou Dialek et Tanor Diakhaté.



2. Six mois d'emprisonnement ferme



Assorti d’une amende de 2 000 dirhams (environ 125 000 FCFA)



Quatre supporters ont été condamnés à cette peine :



Dane Sow, El You Ndiaye, Diabara et Ibrahima Sy.



3. Trois mois d'emprisonnement ferme



Assorti d’une amende de 1 200 dirhams (environ 75 000 FCFA)



Quatre personnes ont reçu cette sentence, dont le ressortissant algérien :



Afif Oued, Ibrahim Diop, Abdoulaye et Nouri Ilyas (Algérien).

